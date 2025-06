Arraial de São João anima fim-de-semana em Tomar

A Várzea Pequena, em Tomar, vai receber mais uma edição do Arraial de São João no próximo fim-de-semana, de 20 a 22 de Junho. O evento é organizado pela Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais. O arraial vai decorrer na sexta-feira, entre as 14h00 e as 24h00, e no sábado e domingo, entre as 10h30 e as 24h00.

Na sexta-feira, dia 20, sobe a palco a “Banda Tens Cóvir”. No sábado, dia 21, durante a tarde, vai haver pinturas faciais para crianças e a actuação do rancho infantil “Os Camponeses” de Minjoelho. Durante a noite actua João Rolo e Bailarinas. Domingo, dia 22, é Élsio Nunes que vai animar a noite. Durante os dias do arraial, vai decorrer uma exposição de balões, elaborados pelos ATL, escolas e instituições da freguesia. Também o Mercado da Estrelinha vai estar presente, com mostra de artesanato, doçaria e produtos gourmet. A organização convida ainda a provar a tradicional sardinha assada.