Festas de São João animam aldeia de Verdelho entre 19 e 23 de Junho

A aldeia de Verdelho está pronta para receber mais uma edição das animadas Festas de São João, que decorrem de 19 a 23 de Junho. O programa inclui actividades para todas as idades e gostos, com destaque para as marchas populares, concertos, gastronomia local e muito convívio.

A festa arranca na quarta-feira, dia 19 de Junho, com um passeio de motorizadas durante a manhã, juntando os amantes das duas rodas e, à noite é a JD Dance quem sobe ao palco com a sua Gala de Verão, num espetáculo repleto de ritmo e energia. Na quinta-feira, dia 20, a música continua com o artista Miguel Barbosa, seguido do concerto da banda The Peorth, e na sexta-feira é a vez da banda de baile SKB animar os visitantes, com a noite a terminar em grande com uma divertida Festa da Espuma ao som do DJ Mike Razor. No sábado, dia 22, a festa começa com uma aula de Zumba durante a tarde e culmina com a tradicional noite de Marchas Populares do Verdelho, que enchem sempre as ruas de alegria e tradição e, no dia de encerramento dá-se a celebração religiosa em honra de São João, com missa solene e procissão, acabando as festividades com a tradicional sardinhada, que junta a comunidade toda para um último momento de convívio.

Durante todos os dias haverá serviço de restaurante com petiscos variados, que os visitantes e habitantes podem saborear entre espetáculos e encontros com amigos.