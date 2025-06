Glória ao Rock realiza-se este fim-de-semana e com nova localização

Festival de rock mais antigo do Ribatejo volta com cartaz que celebra diversidade da música alternativa em Portugal. Evento conta ainda com debate sobre o sector da cultura na região ribatejana.

A 24ª edição do festival Glória ao Rock realiza-se entre 19 e 21 de Julho, na Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos. O evento organizado pela Associação Febre Amarela, que celebra 30 anos em 2025, conta com um cartaz dedicado à música alternativa portuguesa e promete 3 dias de animação com foco também na identidade local.

A edição deste ano irá realizar-se no Jardim Público da Glória do Ribatejo e arranca no dia 19 de Julho com entrada gratuita. O programa começa com uma conversa sobre o sector da cultura no Ribatejo, às 15h30 “, um debate que promete debater como se consome o sector da cultura na região. Os concertos arrancam pelas 16h30 e prolongam-se pela tarde fora, com destaque para Pato Bernardo, Bunny Williams e Samuel Úria.

No dia 20, a programação está agendada para a noite, com nomes como Benny Broker, Divã e Yakuza a subirem ao palco, entre outros projectos emergentes ou artistas já firmados na música alternativa nacional. O evento termina dia 21 com as actuações de grupos como Ganso e Maquina, assim como DJ Sets e outros artistas.

O evento conta ainda com campismo grátis para os mais aventureiros, numa edição que pretende aproximar ainda mais os jovens da cultura local.