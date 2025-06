ULS Lezíria recebe donativo do Rotary Clube de Santarém para aquisição de próteses auditivas

Encontro destacou compromisso do Rotary Clube de Santarém com a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) recebeu na terça-feira, 17 de Junho, um donativo de cinco mil euros por parte do Rotary Clube de Santarém, destinado a apoiar a aquisição de próteses auditivas para utentes carenciados. A entrega foi realizada pela presidente do Rotary Clube de Santarém, Margarida Barbosa, acompanhada por Carlos Assunção, também membro do clube, João Seabra, representante do Rotaract Clube de Santarém, e Gabriela Neves, do Interact Clube de Santarém. Foram recebidos por Pedro Marques, presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, pela enfermeira directora Fátima Lopes, pelos vogais executivos Hugo Costa e Hugo de Sousa, pelo director do Serviço de Otorrinolaringologia, Mário Galveias, pela administradora hospitalar das áreas cirúrgicas, Tatiana Silvestre, e pela gestora hospitalar Cristina Costa.

Durante o encontro, Margarida Barbosa destacou o compromisso do Rotary Clube de Santarém com a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade, sublinhando que este apoio poderá melhorar significativamente a qualidade de vida de doentes com perda auditiva. Pedro Marques agradeceu o gesto solidário do Rotary Clube de Santarém e dos seus clubes jovens, reforçando a importância de parcerias entre a sociedade civil e as instituições públicas de saúde na resposta às necessidades da população. Também Mário Galveias reconheceu e agradeceu a relevância deste contributo, referindo o impacto positivo que terá na vida dos utentes que necessitam de apoio auditivo.