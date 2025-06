Amiais de Baixo celebra sábado 30 anos de elevação a vila

A partir das 18h00 de sábado, 21 de Junho, há porco no espeto, bebidas e animação musical com o DJ Kristof.

A Junta de Freguesia de Amiais de Baixo festeja este sábado, 21 de Junho, o 30º aniversário de elevação a vila e convida a população a associar-se ao evento. A partir das 18h00, no Jardim de Amiais de Baixo, há porco no espeto, bebidas e animação musical com o DJ Kristof.