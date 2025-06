partilhe no Facebook

Arménio Francisca Gomes lança livro sobre personagens históricas do Vale de Santarém

No próximo sábado, dia 21, pelas 16 horas vai haver lançamento do livro "Personalidades Históricas do Vale de Santarém", da autoria de Arménio Francisca Gomes, O lançamento está marcado para o auditório da junta de freguesia e o livro tem apresentação de Aurélio Lopes e Miguel Ferreira, um antropólogo e um padre, respectivamente.

O livro é resultado de uma investigação sobre personagens históricas ligadas ao Vale de Santarém, para além dos já conhecidos Almeida Garret e Rebelo da Silva. O estudo abarca um longo período desde a invasão dos mouros, passando pelo tempo dos descobrimentos, inquisição, guerra civil, até ao final do século XIX.

Segundo o seu autor "o objetivo do livro é colmatar uma lacuna na literatura que apenas relaciona com o Vale de Santarém os dois personagens mais conhecidos e referidos neste texto”.