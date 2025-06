Associação de Areias celebra 25 anos com homenagem aos fundadores

A Associação Cultural e Desportiva Areense (ACDA), com sede em Areias, Ferreira do Zêzere, vai celebrar 25 anos de existência com uma homenagem aos fundadores. A cerimónia, antecedida de um almoço convívio, vai decorrer no domingo, 22 de Junho, nas instalações da colectividade. A animação do almoço-convívio vai contar com a participação do “Grupo Concertinas de Águas Belas” e dos “Songbird”. Vai haver ainda um torneio de jogo de cartas “sueca”, para além de outros jogos tradicionais.

A ACDA foi fundada a 20 de Junho de 2000, contando actualmente com cerca de 500 sócios.