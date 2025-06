Biscainho volta a celebrar São João de Deus

As Festas em Honra de São João de Deus estão de regresso ao Biscainho, no concelho de Coruche, entre os dias 20 e 22 de Junho. A iniciativa, promovida pela Associação Cultural em Honra de São João de Deus Biscainho, aposta num cartaz ecléctico que conjuga animação musical, folclore, iniciativas religiosas e momentos pensados para todas as gerações.

A abertura oficial das festividades acontece na sexta-feira, 20 de Junho, Dia da Juventude. O arraial é inaugurado às 18h30, seguindo-se a abertura da quermesse e do espaço de artesanato a partir das 19h00. A noite arranca com a actuação de China e inclui um espectáculo infantil com Tio Tobias. O momento alto do primeiro dia será o concerto de Toy, seguido de fogo-de-artifício, vacada e a Noite Jovem com o DJ Vodzy.

No sábado, Dia do Agricultor, a festa continua com a animação dos Fazendeiros del Pop e os concertos de Jorge Guerreiro, às 22h00, e dos Príncipes do Ritmo, que sobem ao palco em dois momentos: às 21h00 e novamente após o fogo-de-artifício. A noite prolonga-se com o DJ 9Leaf e mais uma vacada.

O domingo, Dia do Padroeiro, será marcado por uma vertente mais religiosa e tradicional. A eucaristia solene decorre às 17h00, seguida da habitual procissão pelas ruas da freguesia. O folclore também tem lugar reservado, com a actuação do rancho local. A animação musical continua com os concertos de Nelo Ferreira e Marialva, encerrando as festividades com fogo-de-artifício à meia-noite.