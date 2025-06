No último fim de semana de Junho há muitas iguarias para provar no Jardim de São Vicente do Paul, servidas por associações locais que têm no evento uma importante fonte de receita.

As Tasquinhas do Alviela celebram as tradições locais

Tasquinhas do Alviela em São Vicente do Paul no último fim de semana de Junho

A16ª edição das Tasquinhas do Alviela vai decorrer de 27 a 29 de Junho, no Jardim da São Vicente, em São Vicente do Paul, concelho de Santarém, tendo como tema “O crochê da avó”. A organização pertence mais uma vez à União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, contando com o apoio da Câmara Municipal de Santarém.

O evento vai contar com a participação de mais de uma dúzia de tasquinhas, dinamizadas por associações e outras entidades da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira. O objectivo é manter a tradição de levar milhares de pessoas àquela freguesia, atraídas pela gastronomia e pelas tradições locais, bem como promover o desenvolvimento cultural e económico dessa comunidade do concelho de Santarém.

“A contar com o número visto dos anos anteriores, prevêem-se milhares de pessoas de todo o país e estrangeiros a aceder ao recinto e participar neste grande evento, um dos maiores do concelho e da região. É o grande ganha pão das associações das nossas terras, cujo rendimento as ajuda em todo o restante ano”, diz Ricardo Costa, presidente da União de Freguesias de São Vicente do Paul e Vale de Figueira.

O tema deste ano dá vida a uma técnica muito antiga, o crochê. Susana Veiga Branco, presidente da assembleia de freguesia, justifica a escolha. “Recuperamos a tradição do crochê que as nossas avós faziam e que nós continuamos a gostar de fazer, trazendo muita cor ao espaço e também elevando a fasquia, ou seja, trabalhando durante meses com grupos de trabalho que fazem crochê e que sobretudo convivem. Temos peças produzidas com muita arte e dedicação. Vale a pena vir vê-las e vir às Tasquinhas do Alviela”, diz.

No evento não vão faltar petiscos, doces tradicionais e bebidas diversas. No cardápio vão estar pratos como tripas, migas, pratos de caça, carne de alguidar, bochechas de porco, caracóis, peixe frito, feijoada, tábuas de queijos e de vários enchidos, molhinhos, moelas, sopas tradicionais, coscorões, arroz doce e outros bolos tradicionais. O vinho é o da região, assim como o azeite e os temperos. O estacionamento está garantido e é de fácil acesso, assim como as entradas são gratuitas, reforça Ricardo Costa.

Na ementa há também muita música e animação, com nomes como Ruth Marlene, RH+, Carambolas, a Banda Magestic e Adriano e amigos, entre outros, não faltando também o folclore com os ranchos de São Vicente e de Vale de Figueira. Este ano o concurso gastronómico é dedicado às compotas, havendo prémios e certificados para os participantes.