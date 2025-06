Museus de Torres Novas distinguidos pela Associação de Museologia

Torres Novas viu o trabalho que desenvolve ao nível da rede municipal de museus ser reconhecido nos prémios da Associação Portuguesa de Museologia. A Câmara de Torres Novas, representada pela vereadora da Cultura, Elvira Sequeira, levou o prémio para melhor projecto de educação e mediação cultural, com o projecto CHUDE i resist? CHUDE i protest? CHUDE i participate?

Este é um projecto que trabalha para e com públicos diversos, decorrente da renovação do conceito museológico da Casa Memorial Humberto Delgado para CHUDE - Centro Humberto Delgado, situado na aldeia do Boquilobo, que acaba por se tornar também no epicentro de conversas e debates, onde se aposta na valorização de memórias silenciadas ou marginalizadas e de populações mais idosas (populares anónimos, ex-combatentes, ex-presos políticos, etc.) ou na participação reivindicativa, curiosa e provocatória de crianças e jovens. “São projectos como este que fazem com que a nossa comunidade tenha conhecimento do património que temos dentro do museu”, destacou a vereadora da Cultura na última reunião pública do executivo camarário. Elvira Sequeira sublinhou ainda que o trabalho feito nos museus é para a comunidade e estes prémios são a valorização do que se tem feito nesta área.

Nomeado para o prémio de Melhor Museu Português, juntamente com o Museu de Serralves, o Museu Municipal Carlos Reis (MMCR) alcançou uma menção honrosa nessa categoria. Foi valorizado o facto de, nos dois últimos anos o museu torrejano ter sido profundamente renovado, com a abertura de três novos espaços: pólo de arqueologia industrial, assente na requalificação da antiga central hidroelétrica de Torres Novas; o CHUDE - Centro Humberto Delgado, casa onde nasceu Humberto Delgado; e o pólo de arqueologia Cerca da Vila, integralmente dedicado à arqueologia do concelho.

O MMCR recebeu também uma menção honrosa na categoria Salvaguarda, Conservação e Restauro em Património Cultural com o tratamento de conservação e de restauro de 27 obras que compõem o núcleo expositivo dedicado a Carlos Reis. Foi ainda atribuída uma menção honrosa ao Núcleo de Arqueologia Cerca da Vila, na categoria Museografia.