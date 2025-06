Rogério Godinho é um músico que convida a parar e escutar

Hoje, 21 de Junho, celebra-se os dias europeu e mundial da Música e O MIRANTE aproveita o assinalar da data para conversar com Rogério Godinho, músico de Alverca que pauta a sua criação pelo ritmo da introspeção, da criação cuidada e da mensagem pensada. Natural de Alverca, o músico tem construído um percurso no panorama musical nacional, com raízes no jazz, no fado e na música clássica, mas sempre ancorado na palavra e na autenticidade.