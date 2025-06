Musealização da torre templária de Dornes permite experiência única

O município de Ferreira do Zêzere inaugurou na segunda-feira, dia 23 de Junho, a primeira fase de musealização da torre templária pentagonal de Dornes, com uma experiência imersiva com ‘videomapping’, num projecto integrado na Rota dos Templários. “É uma experiência imersiva que vai juntar o movimento, a imagem, o som e a luz, com forte impacto visual e que projecta algumas das lendas emblemáticas de Dornes, sendo um projecto que vem numa linha de continuidade de investimento na Rota dos Templários”, disse à Lusa o presidente do município de Ferreira do Zêzere. Bruno Gomes disse que o videomapping, que será projectado à noite na parte exterior da torre templária, representa um investimento de 60 mil euros, suportado pela autarquia, no âmbito de um “projecto maior” da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo e do próprio município.

“São um conjunto de histórias e lendas que têm o espectáculo de cor durante alguns minutos e poderemos assistir a elas, sempre que queiramos, durante a noite. É uma experiência diferente, singular, e que vem ainda dar mais valor àquilo que é a temática dos Templários em Ferreira do Zêzere e, em particular, na nossa torre”, acrescentou. O município tem em curso um projecto que visa instalar um espaço museológico e de visitação na torre de Dornes, depois de arqueólogos terem ali descoberto uma necrópole, moedas e outros artefactos medievais.

Os trabalhos de requalificação da torre, um “raro exemplar da arquitectura militar erguida pelos templários” para defesa da linha do Tejo, estão em curso desde 2023, com os resultados das prospecções arqueológicas a atrasarem a data prevista para conclusão das obras e a levarem mesmo à reformulação do projecto inicial. As escavações arqueológicas decorreram no interior e exterior da torre, edificação com funções militares e de defesa construída em xisto e calcário no início do século XIII sobre a base de uma antiga torre romana. No interior da torre, classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1943, existem estrelas funerárias de cavaleiros da Ordem do Templo e o estudo destas lápides poderá revelar mais detalhes sobre a história dos templários na região. As moedas encontradas no exterior da torre permitiram datar com maior rigor a cronologia daqueles enterramentos.

No projecto de “Restauro, conservação e requalificação da Torre Pentagonal de Dornes e sua envolvente”, feito pela Paróquia de Dornes, o município assumiu a candidatura a apoios financeiros e, em protocolo, como “dona da obra”. O investimento global previsto é de 529 mil euros, incluindo a obra e a musealização da torre, dos quais 370 mil euros constam como valor elegível e com um financiamento a 70% pelo Turismo de Portugal.