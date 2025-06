40º Festival Nacional de Folclore voltou a encher Tramagal de arte e tradição

O 40º Festival Nacional de Folclore que se realizou em Tramagal no sábado, dia 21 de Junho, no Largo dos Combatentes da Grande Guerra, foi marcado por uma noite de celebração da cultura e arte, reunindo diversos grupos folclóricos de várias regiões do país. Entre os participantes estiveram o Grupo Folclórico Os Fontineiros da Maia (Maia), o Rancho Folclórico e Cultural Nossa Senhora do Monte de Pedroso (Gaia), Grupo Folclórico Senhora da Saúde (Águeda) e o anfitrião, Rancho Folclórico da Casa do Povo de Tramagal.

A convite do Rancho Folclórico de Tramagal, o evento contou com a presença da vereadora Raquel Olhicas, que desfrutou de uma noite de tradições em conjunto com a população e o presidente da Junta de Freguesia de Tramagal, António José Carvalho.