Festas das Cachoeiras acontecem este ano entre 5 e 7 de Setembro

A 5 a 7 de Setembro as festas das Cachoeiras, em Honra de Nossa Senhora da Purificação, estão de volta, novamente organizadas pela Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense. O evento, recorde-se, é uma das principais celebrações culturais e religiosas da freguesia. Para ajudar nos custos com a organização do evento, o município deliberou por unanimidade, em reunião de câmara, conceder um apoio financeiro à associação no valor de 2 mil euros ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Além do apoio financeiro a câmara comprometeu-se com a cedência de materiais logísticos, incluindo gambiarras, areia, cabos de alimentação e um quadro eléctrico, bem como mastros, um bidon com pequenos cunhos de madeira, portas e vasos para tranqueiras. No protocolo a associação assume-se responsável por toda a logística e promoção do evento, bem como pela entrega do relatório final e documentação comprovativa das despesas realizadas. As festas das Cachoeiras, com forte enraizamento na comunidade, prometem voltar a atrair a população local e os visitantes, promovendo o convívio e a identidade cultural da freguesia. A festa tem como figura central Nossa Senhora da Purificação, padroeira da freguesia, cuja imagem é venerada na igreja da terra.