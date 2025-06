Parque de lazer da Póvoa da Isenta já tem campo de minigolfe

Um campo de minigolfe é a nova atracção do parque de lazer da Póvoa da Isenta, no concelho de Santarém. O novo equipamento, composto por 12 pistas e de utilização gratuita, representa um investimento de 15 mil euros por parte da Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta.

A inauguração decorreu na sexta-feira, 20 de Junho, com as presenças do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, do presidente da Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, José João Pedro, da deputada Inês Barroso, do administrador da empresa municipal Viver Santarém, Carlos Coutinho, de outros autarcas do município e da freguesia, de alunos, auxiliares e professoras da escola local e de utentes da APPACDM Santarém. Durante a sua intervenção, João Leite destacou o papel visionário do presidente da junta e elogiou o rigor na gestão dos dinheiros públicos e a aposta em projectos diferenciadores que promovem o bem-estar da população. José João Pedro agradeceu o apoio do município e adiantou que, simbolicamente, nesse mesmo dia seria assinado o documento de posse do parque de lazer, por parte da freguesia, aguardado há 67 anos. José João Pedro anunciou ainda que, dentro de duas semanas, arranca a construção de um circuito de manutenção no mesmo espaço.