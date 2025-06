Primeiro ciclo do “Caminhos” termina com balanço positivo e envolvimento comunitário

Chegou ao fim o primeiro ciclo de 2025 do programa Caminhos - Cultura em Rede no Médio Tejo, uma iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo que, ao longo dos meses de Abril e Maio, percorreu os 11 municípios da região com uma programação cultural de acesso livre, pensada para promover o envolvimento activo das comunidades e reforçar a coesão territorial através da cultura. O programa registou mais de um milhar de espectadores e contou com o envolvimento activo de mais de meia centena de participantes da região, combinando espectáculos de teatro, música, performance, marionetas e projectos comunitários com uma forte componente de proximidade. Através de uma programação descentralizada e itinerante, o programa levou a cultura a múltiplos públicos e contextos, garantindo que, independentemente da escala ou da localização, todos os municípios puderam ser palco e destino cultural.

Eduardo Dias, programador do Caminhos, considera que este ciclo correspondeu plenamente às aspirações e objectivos para o ano de 2025. “Queríamos, sobretudo, envolver ainda mais as comunidades locais e reflectir sobre temas tão actuais como a solidão, o envelhecimento populacional e as consequências do turismo. A par disso, conseguimos também reforçar a aposta nos valores locais e emergentes”, disse.

Em Outubro e Novembro de 2025, o programa regressará para uma nova etapa, onde se prevê a continuidade de alguns projectos e a estreia de novas propostas, sempre com a ambição de atrair mais espectadores e, sobretudo, mais participantes activos. O objectivo é claro: estimular uma cultura em rede sólida, participada e transformadora, capaz de unir o Médio Tejo em torno da criação, da cidadania e da experiência artística partilhada.