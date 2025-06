Quartas-feiras de Agosto regressam com novas dinâmicas ao Sardoal

Evento realizado há 17 anos volta desta vez ao Parque das Merendas de Sardoal com dinâmicas mais inovadoras que farão com que as noites de Verão “fiquem na memória de todos”.

As Quartas-feiras de Agosto voltam ao concelho do Sardoal. Depois de uma reunião com os artesão e produtores locais, a junta de freguesia local informou que já existem 15 confirmações, mas que esperam ainda mais. Este evento com 17 anos de tradição, volta com uma nova dinâmica, a qual contará com musica ao vivo, sunsets com DJs, petiscos, convívio e principalmente a valorização dos produtores e artesões locais. Todas estas iniciativas decorrerão no Parque das Merendas de Sardoal.

A Junta de Freguesia de Sardoal salientou ainda que o empenho está posto na valorização da comunidade promovendo os talentos da terra: “acreditamos que estas noites de Verão vão ficar na memória de todos”, conclui o comunicado.