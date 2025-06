Rosário Lopes é a alma do Museu João Mário em Alenquer

Há 15 anos que Rosário Lopes percorre as salas do Museu João Mário com a mesma paixão. A funcionária da Câmara de Alenquer recusa a reforma para continuar a partilhar a história do mestre, falecido em Fevereiro.

Rosário Lopes, funcionária da Câmara de Alenquer e professora de arte no museu dedicado ao mestre João Mário, conta já com 15 anos de dedicação àquele espaço cultural. Com 70 anos, podia já ter-se aposentado, mas a paixão pelo museu e a admiração pelo pintor, falecido este ano, falaram mais alto. “Fui inquilina do João Mário e já o admirava profundamente. Um dia, ligou-me e pediu-me que viesse ter com ele. Não sabia o que pretendia, disse-me apenas para vir para aqui. Fiquei encantada”, recorda. Hoje, por amor à camisola, está todos os dias no museu, excepto às segundas-feiras, dia de fecho.

O museu, que muitos visitantes confundem com uma antiga habitação, é um espaço dinâmico com exposições temporárias e permanentes. As visitas guiadas conduzidas por Rosário Lopes percorrem as várias salas com obras do mestre João Mário, bem como de amigos e artistas que passaram pelo espaço ao longo dos anos. “Sentam-se no auditório e eu apresento-lhes a história do museu. Surpreendem-se sempre, porque não sabem o que vão encontrar”, conta. O espaço, localizado numa rua estreita no centro da vila de Alenquer, alberga mais de 800 pinturas e esculturas e é visitado por grupos escolares, alunos das universidades seniores e famílias de várias zonas do país.

João Mário faleceu aos 92 anos e até ao fim da vida era presença assídua no museu. Talvez daí se explique o sentimento da funcionária face ao seu desaparecimento. “Sinto-o ainda aqui. Era como um pai para mim. Uma pessoa muito humana, tratava todos da mesma maneira, sempre bem-disposto, para ele estava sempre tudo bem”, recorda com saudade.

O homem por detrás do artista

Joaquina Raimundo, uma das fundadoras da associação cultural Gerábriga, de Alenquer, e amiga pessoal de João Mário, conhece bem o percurso do pintor e escreveu as memórias da sua vida em dois livros, disponíveis no museu. A obra do mestre e o seu espólio foram alvo de visita por parte de diversas personalidades nacionais, entre as quais se contam o historiador Veríssimo Serrão, o historiador José Hermano Saraiva, o jornalista Baptista-Bastos, a escritora Agustina Bessa-Luís, a actriz Eunice Muñoz, Jorge Sampaio (então Presidente da República) e a actriz Simone de Oliveira. Críticos de arte italianos, coleccionadores, pintores e músicos também marcaram presença em Alenquer.

“O João Mário era um ser humano excepcional, que desafiou todas as adversidades para trazer valor e cultura à sua terra. Era pintor, mas, antes de tudo, um ser humano de grande dimensão intelectual e humana”, recorda a amiga. Joaquina Raimundo reitera que o pintor teve o carinho e o reconhecimento das pessoas, mas gostaria que Alenquer fosse mais longe. “Ele merece uma estátua ou um busto em Alenquer, e a rua do museu deve ter o seu nome. Acho que vai haver abertura para isso”, afirma.