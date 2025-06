Valorizar o papel dos artesãos é uma das missões da nova associação do Entroncamento

O Centro Cultural do Entroncamento acolheu, no dia 16 de Junho, um evento dedicado ao artesanato, promovido pela Associação de Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo. Com o apoio do CEARTE, o evento reuniu artesãos e pequenos produtores e visou esclarecer dúvidas e realçar a importância da formalização da actividade artesanal. A sessão reuniu dezenas de artesãos e pequenos produtores da região para debater a importância da formalização da actividade artesanal e esclarecer dúvidas sobre os apoios e benefícios disponíveis para quem obtém a Carta de Artesão e a Carta de Unidade Produtiva Artesanal (UPA).

Luís Rocha, técnico superior do CEARTE, esclareceu detalhadamente os critérios, o processo de candidatura e as vantagens associadas à obtenção das cartas que reconhecem oficialmente o estatuto de artesão em Portugal. O técnico explicou que a Carta de Artesão é uma forma de reconhecimento do Estado português a quem mantém viva as tradições do artesanato e garante uma valorização adicional do trabalho artesanal, facilitando o acesso a apoios públicos, além de permitir a participação em feiras e programas como o “Portugal Sou Eu”. Luís Rocha alertou também para o desconhecimento que ainda existe por parte de muitos artesãos relativamente ao processo de certificação, explicando que muitos não sabem sequer da sua existência. “O facto de não haver mais artesãos certificados também é um problema para a própria profissão, pois quando às vezes se fala em obter mais apoios para o sector, o peso na negociação com o Estado é diferente se formos 20 mil em vez de cinco mil”, destacou, acrescentando que a actividade conta actualmente com cerca de 4.500 artesãos certificados.

A importância do papel das associações foi também sublinhada por Cesarina Conceição, presidente da Associação de Artesãos do Entroncamento e Médio Tejo. A artesã afirmou que a realização do evento surgiu precisamente da necessidade de apoiar os associados na obtenção da carta, havendo muitos eventos e feiras que exigem a Carta de Artesão. “Um dos nossos objectivos é apoiar e criar uma rede entre todos os artesãos e uma das regalias que oferecemos é ajudar os nossos associados a obter a Carta de Artesão”, explicou em declarações a O MIRANTE. O evento contou ainda com uma apresentação da técnica de formação do CEARTE, Maria João Pereira, que deu a conhecer as várias opções formativas do centro, desde cursos de longa duração com certificação profissional, até acções pontuais e presenciais, feitas em parceria com entidades locais.