40 eventos culturais incluídos no In.Santarém animam o concelho durante o verão

O Festival Verão in.Str – Festival das Artes e Cultura regressou a Santarém no dia 20 de Junho e decorre até dia 20 de Setembro, com uma programação que inclui mais de 40 eventos culturais, desde espectáculos de música, teatro, exposições, caminhadas e festas populares. A apresentação da nova edição decorreu no Teatro Sá da Bandeira e contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e do vereador da Cultura, Nuno Domingos, que apresentou as diversas iniciativas programadas.

O vereador da Cultura salientou o percurso de sucesso do festival até agora, que começou com eventos no centro histórico e passou a abranger todo o concelho, com actividades descentralizadas em várias freguesias. Já o presidente da câmara, João Leite, sublinhou o impacto positivo da iniciativa, afirmando que o in.Santarém tem conseguido, ao longo dos anos, envolver o concelho de forma mais coesa. "A cultura tem este poder de união e é essencial para o desenvolvimento de qualquer território. Santarém vai ser palco maior do nosso país, então temos que nos orgulhar da qualidade e dinâmica de todas as actividades a serem realizadas", disse.

Na edição deste ano, está em destaque o ciclo in.Circo, com espectáculos interactivos e performances visuais variadas, desde o espectáculo Saltimbanco da Charneca, no dia 27 de Junho, ao espectáculo “Calor”, de Kikolas, a 4 de Julho, e ao desfile visual “Drak Flama”, a 10 de Julho, com dragões articulados e efeitos de fogo, da companhia espanhola Teatrapo Producciones. Outra das novidades é o ciclo in.Marionetas, que inclui o desfile “Lagartixas Iluminadas - Festa da Marioneta”, acompanhadas pelo colectivo S. Tiago a Rufar, com início na noite de 26 de Julho no Convento São Francisco até ao Largo de Marvila.

No teatro, destaca-se a peça “Wenceslau Pinto – Um maestro no Vale de Santarém”, que homenageia o maestro e compositor que marcou a música portuguesa do século XX, com apresentações em Pernes (27 de Junho), Póvoa da Isenta (28 de Junho) e Vale de Santarém (5 de Julho). Já a programação cinematográfica decorre às quartas-feiras no Teatro Sá da Bandeira, com filmes como “A Ilha Vermelha”, de Robin Campillo, “Joan Baez – A Cantiga é uma Arma” e “Eraserhead”, de David Lynch, sendo a entrada gratuita ou com os preços simbólicos já habituais.

O festival inclui ainda iniciativas como os Santos Populares, de 26 a 29 de junho, o Festival Rock da Velha, no dia 5 de julho na Casa do Campino, com bandas como Sinistro, Mandra e Etérea, e o concerto de Rita Redshoes com a Banda da Sociedade Filarmónica Alcanedense, a 18 de Julho no Largo do Seminário. A maioria das actividades é de entrada gratuita, com algumas excepções com bilheteira simbólica.