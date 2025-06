Verão In.Santarém oferece cinema de qualidade às quartas-feiras

Projecções acontecem semanalmente, nas noites de quarta-feira, no pátio do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

O Verão in.Str – Festival das Artes e Cultura, que decorre no concelho de Santarém entre 20 de Junho e 20 de Setembro, continua a dar espaço à sétima arte, oferecendo semanalmente, nas noites de quarta-feira, cinema de qualidade no pátio do Teatro Sá da Bandeira. No dia 2 de Julho, pelas 22h00, é exibido o documentário biográfico “Joan Baez - A cantiga é uma arma”, documentário sobre vida da cantora e activista norte-americana Joan Baez realizado em 2023.



Este ano, a aposta do Cineclube de Santarém, responsável por esta programação semanal, inclui filmes e documentários sobre música recentemente estreados a nível internacional, ou uma evocação das primeiras obras da carreira do realizador norte-americano, David Lynch, recentemente falecido.