Festival da Juventude anima Coruche

Coruche volta a ser ponto de encontro da juventude com mais uma edição do Festival da Juventude, que transforma o Parque do Sorraia num palco de música, desporto, criatividade e convívio. Durante três dias, as margens do rio serão o cenário de sunsets, festas da espuma, torneios, aulas ao ar livre e concertos com artistas bem conhecidos do público jovem, num programa inteiramente gratuito e aberto à população.

O arranque está marcado para quinta-feira, 17 de Julho, com festa da espuma e sunset na Praia Fluvial do Sorraia, a partir das 18h00, ao som do DJ by Antisom. Às 18h30, o Clube Canoagem Sorraia dinamiza uma aula aberta de iniciação à canoagem.

Na sexta-feira, 18 de Julho, a animação começa pelas 17h00 com o Torneio de Futebol de Praia, organizado pelo CAD de Coruche e pelo Sporting Clube Santanense. Segue-se, às 18h00, uma aula aberta de salvamento aquático promovida pela Associação de Nadadores Salvadores de Coruche - Búzios, enquanto nos Campos de Padel decorre o Torneio de Padel da Juventude, organizado pelo Clube de Padel de Coruche.

À noite, a música toma conta do Parque do Sorraia: às 22h30 sobe ao palco Van Zee e, uma hora depois, o DJ Queres é Pimba promete um espectáculo revivalista em clima de festa popular. A pista continua acesa com o DJ John Goulart, a partir da 01h00.

O sábado, 19 de Julho, arranca com energia logo às 10h00, com uma aula de cross training dinamizada pela Cross & Lift Sorraia na Praça da Água. Às 11h00, a Praia Fluvial recebe sessões de stand up paddle com organização da RAM Training. Já no Pavilhão Multiusos, às 11h30, decorre uma aula de Suporte Básico de Vida promovida pela Búzios.

Durante a tarde, a actividade continua com novas rondas de futebol de praia e actividades radicais. À noite, o programa ganha expressão artística e aventura: às 21h00, performances de dança tomam conta da Praça da Água, seguidas, às 21h30, pela descida nocturna do rio Sorraia em caiaque, nesta que é uma actividade integrada no projecto Canoagem Mais Lezíria, organizada pela CIMLT, Câmara Municipal de Coruche e Búzios.

A noite culmina com o aguardado concerto de Soraia Ramos às 22h30. A artista luso-cabo-verdiana, conhecida por temas como “BKBN” e “Onda”. Às 23h30, o duo Kiss Kiss Bang Bang assume o palco com um set electrónico performativo, e, para encerrar a festa, o DJ Gonçalo Henriques prolonga a animação até às duas da manhã.

O Festival da Juventude é organizado pelo Município de Coruche em parceria com associações do concelho e da região.