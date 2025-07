Festa da Amizade volta a animar Várzea Fresca

A Festa da Amizade, que vai na 30ª edição, decorre nos dias 4, 5 e 6 de Julho em Várzea Fresca, concelho de Salvaterra de Magos, com música, tasquinhas, sardinha assada, vacada, convívio piscatório, entre outras iniciativas. A abertura das festas, organizadas pela AFA - Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca, está agendada para dia 4, sexta-feira, pelas 18h30.

Destaque no primeiro dia para a missa na Igreja da Várzea Fresca (21h00) e Procissão de Velas em honra do Imaculado Coração de Maria (22h00). A animação musical estará a cargo do artista Iran Costa (23h30), seguindo-se uma vacada (00h00) e Baile com Telmo Faria (01h00).



No sábado, dia 5 de Julho, há às 17h00 uma vacada e à noite (21h30) destaque para a actuação de Jorge Paulo & Susana (21h30) e do artista Miguel Azevedo (23h30). Para sábado estão ainda programadas a tradicional Sardinha Assada (00h00), vacada e animação com DJ Nana à 1h00.



No último dia de festejos há jogos tradicionais populares, vacada, actuação do Grupo de Danças e Cantares do Minho, seguido de atuação de “O Batuque”. A animação musical estará a cargo de Duo Ritmos da Noite II (22h00) e do DJ Cmyke (00h00).