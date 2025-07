Música e animação no Convento de São Francisco em Tomar

Garden Episodes decorre no sábado, 5 de Julho, entre as 19h00 e as 02h00.

O final de tarde e noite de sábado, 5 de Julho, vai ser de música e animação em Tomar com mais uma edição do Garden Episodes. O evento vai decorrer no Claustro do Convento de S. Francisco, entre as 19h00 e as 02h00. A actuar vão estar os DJs Klin Klop, Eduard e Maiike. A organização é da Socialight, com apoio do Município de Tomar.

A primeira edição do Garden Episodes decorreu no dia 3 de Agosto de 2024, contando com uma grande adesão de público.