Festa das Artes de Circo passa por Pernes e Alcanhões

A Festa das Artes de Circo, promovida pelo município de Santarém no âmbito do programa de animação Verão in. Santarém, vai passar na noite de sexta-feira, 4 de Julho, pelas vilas de Pernes e de Alcanhões. Em Pernes, no Largo do Rossio, pelas 21h30, é apresentado o espectáculo Calor, de Kikolas. Um trabalho inspirado na situação em que vivem muitos moradores de rua e que combina o palhaço com as artes circenses.

Na Praça Glauco de Oliveira, em Alcanhões, também pelas 21h30, apresenta-se o espectáculo Human’Arte, Circo de Fogo, com a criação de figuras de fogo, movimento, rotinas de malabarismos diversos, cuspidores de fogo, manipulação de fogo-de-artifício e pirotecnia presa.