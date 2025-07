Jovens tiram férias para organizar a festa da Várzea Fresca

Raquel Mendes, filha da ex-presidente da AFA - Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca, Corina Roque, surpreendeu a mãe há dois anos quando disse que ia garantir a continuidade da festa na aldeia do concelho de Salvaterra de Magos. São duas mãos cheias de jovens que actualmente, e pelo último ano, estão a organizar a 30ª Festa da Amizade, a 4, 5 e 6 de Julho. Miguel Azevedo actua ao sábado, dia de sardinha assada, e Iran Costa à sexta-feira, após a procissão. Mantêm-se as tasquinhas, os grupos de dança e os jogos tradicionais. Este ano a novidade são os djs e houve uma grande aposta na decoração.

De 14 elementos no ano passado, continuaram a organizar a festa a namorada de Raquel, Gabriela Tavares, o casal Tiago Santos e Helena Santos, Fabiana Mendes, a única a residir na Várzea Fresca, João Nogueira, Mariana Faquim, Marco Mesquita, Joel Silva e Luís Mendes. Os jovens conheciam-se de vista e com receio de que a festa não acabasse nas melhores mãos bateram a portas, trocaram mensagens e telefonemas e em duas horas tinham uma lista formada, conta Raquel Mendes, tendo sido o sucesso e a união entre todos que os fizeram organizar novamente a festa este ano. O grupo conseguiu cumprir com os objectivos financeiros e com o dinheiro da festa anterior construiu uma despensa, um fraldário, mudou portas e vai colocar um telheiro na sede, querendo agora melhorar as casas de banho e janelas.

Se estivessem a contar apenas com as pessoas da Várzea Fresca, a festa não se realizava. Um meio pequeno onde só há um café. “Arriscamos, mas nunca damos um passo maior do que a perna”, refere um dos elementos que revela que na festa do ano passado perdeu quatro quilos a trabalhar. “Trabalhamos para alegrar as outras pessoas, acabamos por não usufruir e às vezes entramos em piloto-automático”, diz.

Uma das maiores dificuldades tem sido encontrar pessoal para servir à mesa. A conversa segue para o facto de sentirem que as grandes marcas, nomeadamente de bebidas alcoólicas, não apoiam as festas mais pequenas e este ano têm DJs para manter as pessoas até mais tarde. A Festa da Amizade foi organizada ao longo do ano em que foram realizados eventos para angariar fundos. Mais perto da data, a duas semanas, e até de madrugada, é a azáfama e contam com a ajuda das pessoas da aldeia para montar a cozinha e o bar.

Alguns jovens tiraram férias de propósito para a festa e desde 2 de Julho que estão a dormir no recinto. “A Várzea Fresca é o sítio mais incrível para voltar, é uma liberdade e calmaria diferente. Pode acordar a ouvir os pássaros, em dois minutos pode ir à barragem à pesca. Se pudesse morava aqui”, diz Raquel, 31 anos, que trabalha como dentista e vive no Seixal.