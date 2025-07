Sardinha assada, vacadas e tradição animam Foros de Almada

A localidade dos Foros de Almada, no concelho de Benavente, prepara-se para três dias de festa popular, de 4 a 6 de Julho, com a realização das Festas da Sardinha Assada em Honra de Nossa Senhora da Conceição, evento de entrada livre organizado pela Associação Desportiva, Social, Cultural, Educativa e Recreativa de Foros de Almada (ADSCERFA).

O arranque está marcado para quinta-feira, 4 de Julho, com a abertura das festas e das tasquinhas às 19h00, seguindo-se a primeira vacada do programa, às 19h30. A noite será animada pela banda ATK, às 22h45, e termina com nova vacada, desta vez com surpresa, à 01h00, encerrando pelas 03h00.

Na sexta-feira, 5 de Julho, a alvorada soa às 08h00 e, a partir das 15h00, retomam-se as festividades com jogos tradicionais, tasquinhas, vacada às 19h00 e o aguardado momento do acender dos fogareiros às 20h30. Meia hora depois arranca a sardinhada, seguida de baile com Martinho Sousa. O artista Belito Campos sobe ao palco às 23h00 e a música prossegue pela noite dentro, com nova vacada com surpresa às 02h00.

O último dia, sábado, 6 de Julho, começa novamente com alvorada às 08h00. A componente religiosa assume o destaque da tarde com a procissão em honra de Nossa Senhora da Conceição, marcada para as 18h00, acompanhada pela Banda Filarmónica de Santo Estêvão.

O serão de sábado conta com nova vacada às 20h00, seguida de uma actuação de ranchos folclóricos, às 21h30. A música continua com Telmo Faria e o grupo Alma Gitana, antes do encerramento das festas, marcado para a 01h00.

Entre a tradição e a animação popular, a Festa da Sardinha Assada volta a afirmar-se como um dos momentos mais aguardados do Verão em Foros de Almada.