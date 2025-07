Serenata monumental em Santarém

A Serenata Monumental de Santarém vai trazer o fado e a canção de Coimbra à capital de distrito na noite de sexta-feira, 4 de Julho, a partir das 22h00. O espectáculo tem lugar na Praça Marquês Sá da Bandeira com a participação dos agrupamentos Campa Rasa, Raízes de Coimbra e Grupo Guitarra e Canto de Coimbra do Centro Cultural e Regional de Santarém, com apresentação de Vicente Batalha. A noite vai servir para comemorar os 40 anos de existência do Grupo Guitarra e Canto de Coimbra do Centro Cultural e Regional de Santarém.