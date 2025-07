Tomar recebe Salão Internacional da Miniatura e Companhia

Evento vai decorrer nos dias 5 e 6 de Julho, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio.

A 3ª edição do Salão Internacional da Miniatura e Companhia vai decorrer nos dias 5 e 6 de Julho, no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar. Trata-se de uma mostra dedicada a miniaturas de clássicos, modelismo automóvel, ferroviário e aeromodelismo, slots, dioramas, figuras, acessórios e outros. A entrada é livre. A organização é do Salão Miniatura Tomar.