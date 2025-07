Vida do maestro Wenceslau Amaral Pinto inspira peça de teatro

Peça “Wenceslau Pinto - Um maestro no Vale de Santarém” vai subir ao palco na noite de sábado, 5 de Julho, no Salão Paroquial do Vale de Santarém

A vida do maestro Wenceslau Amaral Pinto inspirou uma peça de teatro que vai estar em cena na noite de sábado, 5 de Julho, pelas 21h30, no Salão Paroquial do Vale de Santarém. A interpretação está a cargo do Grupo de Teatro da Associação Cultural Vale de Santarém Identidade e Memória. O enredo de “Wenceslau Pinto - Um maestro no Vale de Santarém” foca-se na vivência do músico que viveu no século XX, entre Lisboa e o Vale de Santarém. Foi professor e maestro tanto na música erudita como na produção de canções e fados para revistas ou como compositor para cinema.