Aldeia das Caneiras em festa no fim de semana

A segunda edição do Festival Avieiro das Caneiras está a decorrer até domingo, 6 de Julho, no recinto de festas da povoação ribeirinha dos arredores de Santarém. O programa começou na noite de quinta-feira, com uma procissão e actuação do Duo Daniel Matos.

O programa festivo envolve um conjunto de actividades culturais e recreativas, contando com serviço de refeições com gastronomia típica avieira onde se destaca o peixe do rio. Não vai faltar a música com nomes como Jorge Guerreiro, Banda RH+ e Banda Vírus, uma picaria no sábado e uma noite de fados no domingo, seguida de fogo de artifício cobre o Tejo.