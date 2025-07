Barrosa volta a cheirar a sardinha assada

A freguesia da Barrosa, no concelho de Benavente, volta a ser palco de uma das festas populares mais aguardadas da localidade, com a 44.ª edição da Sardinha Assada a decorrer nos dias 4 e 5 de Julho.

A iniciativa, organizada pela Associação Livre dos Trabalhadores da Barrosa (ALTB), promete animação, tradição e convívio à volta dos fogareiros.

O primeiro dia é dedicado à abertura do espaço e ao aquecimento festivo, com bar e animação musical para dar o mote ao fim-de-semana.

O dia 5 começa com o habitual passeio do Moto Clube e um almoço-convívio no Parque de Lazer do Vale da Asseiceira, mediante inscrição prévia. À tarde, o ambiente aquece com a tradicional vacada pelas ruas da localidade, enquanto os preparativos para o jantar popular se intensificam.

Ao final do dia, os fogareiros ganham vida e começa a distribuição de sardinhas assadas, acompanhadas de pão e vinho, num ambiente que celebra o espírito comunitário da aldeia. A noite prolonga-se com actuações musicais, incluindo a banda ART2ROCK e o DJ Ildefonso, até ao encerramento dos festejos.

A entrada é gratuita.