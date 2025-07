Espectáculo de circo e teatro nas Portas do Sol em Santarém

“Quantos flamingos são precisos para fazer uma festa?” é o nome do espectáculo que vai decorrer na tarde de sábado, 5 de Julho, no Jardim Portas do Sol, em Santarém.

Quantos flamingos são precisos para fazer uma festa? Esta é a designação do espectáculo que vai decorrer na tarde de sábado, 5 de Julho, no Jardim Portas do Sol, em Santarém. A produção é da companhia Coração nas Mãos, que oferece ao longo de 50 minutos um misto de circo e de teatro físico, oscilando entre o bailado e a natação sincronizada, num espectáculo para toda a família.

A Coração nas Mãos existe como companhia desde 2016 e está sediada em Vila do Conde. Teve o seu trabalho reconhecido em Espanha, com a atribuição do prémio do público para o melhor espectáculo de rua, em 2022, durante a 25ª Feria de Teatro de Castilla y Léon, realizada em Ciudad Rodrigo.

Em Portugal, o grupo recebeu outro prémio do público para o melhor espetáculo do Festival Set, realizado no Porto, em 2018, e com uma Bolsa de Criação, no festival Trengo, no mesmo ano e também no Porto. A companhia integra o projecto Outdoor Arts Portugal, de criação artística em espaço público, desde 2016, tendo obtido uma outra Bolsa de Criação, em 2023.