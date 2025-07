Festival Terras sem Sombra junta música clássica, apicultura e tradições antigas em Coruche

A pianista belga Eliane Reyes interpreta, a 12 de Julho, as 14 Valsas de Chopin na Igreja da Misericórdia de Coruche, num recital gratuito integrado no Festival Terras sem Sombra. O evento prolonga-se até domingo, dia 13, com actividades ligadas à memória rural e à biodiversidade do concelho.

A música dá o tom à noite de sexta-feira, com o recital “Para uma Aristocracia do Espírito”, marcado para as 21h30. Eliane Reyes, uma das mais prestigiadas pianistas belgas da actualidade, traz à região ribatejana um dos mais célebres ciclos pianísticos do romantismo europeu, num cenário de excepção: uma das igrejas barroco-neoclássicas mais notáveis do Ribatejo.

Antes disso, no sábado à tarde, o festival propõe uma viagem às tradições agrícolas de Vila Nova da Erra, com ponto de encontro marcado para as 15h00 no Largo do Pelourinho. A visita guiada, dinamizada por José António Falcão e Hélder Santos, inclui recriações de práticas antigas como a lavoura, a ceifa ou a vida doméstica, com a participação do Rancho Folclórico local.

No domingo, é a natureza que entra em destaque com a actividade “Mensageiras dos Deuses, Trabalhadoras Incansáveis”, dedicada à apicultura no montado. A partir das 9h30, com início no Museu Municipal de Coruche e continuidade na zona da Escusa (Couço), os participantes vão poder conhecer colmeias activas, assistir à extracção de mel e aprender mais sobre o papel essencial das abelhas nos ecossistemas.

O Festival Terras sem Sombra regressa a Coruche pelo segundo ano consecutivo, num formato que alia música erudita, património e sustentabilidade. A entrada é livre em todas as actividades.