Gastronomia e tradição ribatejana servidas à mesa em Samora Correia

A Praça da República, em Samora Correia, recebe entre 4 e 13 de Julho a 35.ª edição do Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana, uma celebração dos sabores, sons e tradições da região.

A iniciativa, organizada pela Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS), integra três eventos gastronómicos: o 25.º Festival de Carnes Bravas, o 17.º Concurso de Arroz Doce e o 16.º Festival do Torricado de Bacalhau.

As tasquinhas, com abertura diária às 19h30, serão o coração do festival, convidando o público a saborear pratos típicos confeccionados por associações e entidades do concelho. O certame conta ainda com uma programação musical diversificada e de entrada gratuita, que promete animar as noites de Verão em Samora Correia.

A inauguração oficial está marcada para sexta-feira, 4 de Julho, seguida da apresentação dos cartéis das corridas de toiros integradas nas festas em honra de Nossa Senhora de Oliveira e Nossa Senhora de Guadalupe, bem como das actuações do Rancho Folclórico “Samora e o Passado” e o concerto de Miguel Oliveira.

A animação continua nos dias seguintes com actuações de Bruno China, DJ Joana Diniz, Paulus Duo, Vasco Miguel, Telmo Faria, Telmo Falcão, Zé Pedro Sousa, Follow Dance, Ritmo da Noite II, Sabor Flamenco, DJ Viegas (Queres é Pimba), David Melão e dos grupos Alma Flamenca e Cantares Tradicionais da Associação Sra. da Graça de Benavente.