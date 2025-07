Lisbon Music Fest passa pelo Convento de Cristo em Tomar

O Lisbon Music Fest, festival internacional de orquestras, coros e jazz big bands constituídas por jovens músicos de todo o mundo, vai passar pelo Convento de Cristo, em Tomar. Vai ser no sábado, 5 de Julho, ao final da tarde, com a actuação da Taipei Phimarmonic Youth, uma orquestra de cordas para jovens criada em 2006, no norte de Taiwan, na China.

O evento conta com entrada livre. A organização é do Convento de Cristo.