Moçarria preparada para quatro dias de muita animação

A Festa em Honra de Nossa Senhora do Carmo começa esta sexta-feira, 4 de Julho, na aldeia de Moçarria, no concelho de Santarém, com um programa que se estende até à próxima segunda-feira, 7 de Julho. O programa promete muita animação e música pela noite dentro, não faltando o habitual espaço de restauração com uma grande variedade de propostas gastronómicas.