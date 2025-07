Quim Roscas & Zeca Estacionâncio dão espectáculo em Rio Maior

Actuação está agendada para a noite de sábado, 5 de Julho, no Parque do Rio e tem entrada livre

Os humoristas Quim Roscas & Zeca Estacionâncio e a Banda Sensação Sentimento actuam na noite de sábado, 5 de Julho, em Rio Maior. O espectáculo está agendado para as 22h00, no Parque do Rio, com entrada livre. A iniciativa insere-se no programa de animação Noites na Cidade, promovido pelo municépio.