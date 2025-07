Rock da Velha volta a ouvir-se na Casa do Campino em Santarém

A Casa do Campino, em Santarém, recebe na noite de sábado, 5 de Julho, mais uma edição do Festival Rock da Velha. O cartaz desta edição com actuações das bandas Sinistro, Mandra e Etérea, esta última de Santarém.

O Festival Rock da Velha remonta a 1999, criado no seio da Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense (conhecida por Música Velha). O evento celebra a música rock nacional e internacional e já viu quase uma centena de bandas excepcionais passarem pelo seu palco, incluindo Ramp, Bizarra Locomotiva, Seventh Storm, Heavenwood, entre outros.

Em 2016 o Rock da Velha é registado como marca Nacional pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nas categorias revistas de música, espectáculos ao vivo de grupos de rock e actuações de grupos musicais ao vivo. O destaque inesquecível foi em 2019, quando celebraram o seu 20º aniversário com uma noite memorável em Santarém. O local escolhido não poderia ter sido mais emblemático, o mesmo de onde partiu o Capitão Salgueiro Maia para a Revolução de Abril. Naquela noite, o público foi brindado com actuações de Moonspell e Vulture Of Portugal.