Salinas de Rio Maior em festa até 13 de Julho

A Festa do Sal regressa à aldeia de Marinhas do Sal, em Rio Maior, de 5 a 13 de Julho, com exposições permanentes e a recriação etnográfica da safra do sal na tarde de 13 de Julho. Nos dias 5,6,12 e 13 haverá actuações musicais.