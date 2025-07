Festival Comendatio regressou ao Paço da Comenda com 14 bandas em dois dias

A organização do Comendatio Music Fest deu conta que o cartaz da quinta edição do festival que se realizou em Paço da Comenda, Tomar, foi composto por 14 bandas, seis das quais nacionais, tendo destacado novidades dignas de destaque, como uma estreia mundial e três estreias nacionais. Esteve presente o norueguês Ihsahn a solo - mentor dos Emperor - que em nome próprio tem andado a explorar sonoridades mais progressivas e outra grande novidade foram os The Cost, a banda do youtuber e influencer El Estepario Siberiano, que se estrou ao vivo no Comendatio.

Daniel Cardoso, da organização, destacou ainda a presença dos dinamarqueses VOLA – “uma banda muito aguardada pelo nosso público e que já andávamos a tentar trazer cá há alguns anos” -, os britânicos Oceans Ate Alasca, e ainda a estreia em Portugal dos AVKRVST, banda da Noruega que “anda a criar burburinho lá fora nos meandros da música progressiva”. Quanto ao talento nacional, o responsável destacou a presença dos Phase Transition – “uma banda jovem que lançou recentemente um excelente álbum” -, e os Equaleft, que “têm uma sólida carreira de vários anos e nunca tinham vindo ao festival”.

Localizado nos arredores de Tomar, perto do centro geográfico de Portugal, mais propriamente na aldeia do Paço da Comenda, o Comendatio Music Fest apresentou no sábado, 21 de Junho, um cartaz com os Ihsahn, Oceans Ate Alaska, The Cost (estreia mundial), Killus, Equaleft, Yokovich e Crimson Bridge. No segundo dia actuam os VOLA, Humanity’s Last Breath (estreia em Portugal), AVKRVST (estreia em Portugal), The Broken Horizon (estreia em Portugal), Lysergic, Phase Transition e Above The Ocean. A organização disponibilizou parque de estacionamento, área para campismo, e espaço de refeições, entre outros serviços. O Comendatio Music Fest é organizado pela Associação de Cultura, Desporto e de Solidariedade Social (ACDSS) de Paço da Comenda e tem o apoio da Câmara Municipal de Tomar e União das Freguesias de Madalena e Beselga.