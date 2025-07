Festival ZêzereArts regressa ao Médio Tejo com mais de 15 concertos gratuitos

O festival internacional ZêzereArts regressa este Verão à região do Médio Tejo, entre 14 de Julho e 3 de Agosto, com mais de 15 concertos gratuitos de música clássica em locais como o Convento de Cristo, o Mosteiro da Batalha e o Castelo de Ourém. Os concertos, com entrada livre, decorrem em monumentos classificados e espaços culturais e religiosos da região, cruzando repertórios corais, sinfónicos e de câmara, protagonizados por artistas oriundos de vários pontos do país e do mundo.

Citado em comunicado da organização, o director artístico do festival, Brian MacKay, refere que a iniciativa é um lugar de encontros entre gerações, culturas e repertórios, com obras que raramente se escutam em Portugal, e com uma comunidade artística cada vez mais diversa. Entre os destaques da programação está o concerto “Orlando Gibbons – 400 Anos”, agendado para 20 de Julho no Claustro principal do Convento de Cristo, em Tomar, com obras de William Byrd, Orlando e Christopher Gibbons e Henry Purcell, evocando a tradição coral inglesa do século XVII.

Nos dias 25 e 26 de Julho, o espectáculo coral-sinfónico “Ever Ancient Ever New” será apresentado no Mosteiro da Batalha e no Convento de Cristo, respectivamente, com direcção de Brian MacKay e obras de Karen Thomas, Brahms, Michael Tippett e James Buonemani. Uma das grandes novidades desta edição é a estreia de um concerto na Gruta de Avecasta, em Ferreira do Zêzere. Intitulado “Birdsong”, o espectáculo propõe uma experiência sonora imersiva, combinando o ambiente natural da gruta com o som da sanfona, instrumento medieval de cordas friccionadas, interpretado por Stevie Wishart. O festival inclui ainda recitais de jovens participantes das ‘masterclasses’, concertos de música de câmara e apresentações da Orquestra Jovem e do Coro Sinfónico do festival, com direcção de maestros como João Paulo Fernandes, Aoife Hiney, Vasco Negreiros e Stephen Rumsey.

Criado em 2010, o ZêzereArts é promovido pela Musicamera Produções. Ao longo dos anos, o festival tem acolhido músicos e estudantes de toda a Europa, América do Sul, Estados Unidos e Hong Kong, reforçando o seu papel como espaço de intercâmbio e descoberta artística.