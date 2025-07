Noites de verão animam Benavente durante o mês de Julho

Música e a animação estão de regresso ao Parque 25 de Abril, em Benavente, com mais uma edição das “Noites de Verão” promovidas pela Junta de Freguesia. Durante todos os sábados de julho, o centro da vila volta a encher-se de vida com concertos ao ar livre.

O ciclo “Junta-te à Noite” no Parque 25 de Abril, em Benavente, arranca a 5 de julho com a banda Lazy Generation, dando o mote para um mês de julho marcado pelo convívio e pela música. No dia 12, é a vez dos MT80 subirem ao palco, trazendo consigo um repertório recheado de clássicos que prometem pôr toda a gente a dançar. A festa repete-se a 19 de julho, com o grupo “P*ta da Loucura”, para uma segunda dose de energia..

As noites de verão encerram a 26 de julho com a atuação da Charanga “Amigos da Rambóia”, num espetáculo que alia música, animação e boa disposição. Todos os concertos têm início marcado para as 21h30 e a entrada é gratuita.

A Junta de Freguesia convida toda a população a aproveitar estas noites para sair de casa, conviver e celebrar o verão num dos espaços mais emblemáticos da vila.