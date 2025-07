Fado regressou ao Sons na Adega em Tomar na Santos & Seixo Wines

A Adega Santos & Seixo Wines, na Quinta Encosta do Sobral, freguesia de Serra, concelho de Tomar, recebeu, em Junho, a quarta edição do Sons na Adega, iniciativa do município de Tomar em parceria com as adegas dos produtores de vinhos certificados pela CVR Tejo. Numa tarde agradável e num espaço acolhedor, os vinhos da Encosta do Sobral, aliados ao fado, pela voz de Maria Teresa Azóia e da tomarense Catarina Ferreira, com Tiago Silva, na viola, e Luís Petisca, na guitarra portuguesa, proporcionaram mais uma experiência inesquecível e de promoção dos vinhos do Tejo.

O anfitrião, Gonçalo Guimarães, responsável de vendas da Santos & Seixo Wines no mercado nacional, deu as boas-vindas, falou da história da adega, das vinhas e dos vinhos à prova. A Santos & Seixo Wines surgiu com a história de longa data de duas famílias que partilhavam a mesma paixão pelo vinho. O seu projecto, com início em 2010, tem como objectivo apresentar vinhos de alta qualidade, com origem nas várias regiões de Portugal. A quinta edição do Sons na Adega, em Julho, vai ser no Pedro Sereno, no Cruto (Serra), com o fado como expressão cultural escolhida para o evento.