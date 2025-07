Culinária para pais e filhos em Santarém

A Praça Marquês Sá da Bandeira, em Santarém, recebe na manhã de sábado, 12 de Julho, a iniciativa Era Uma Vez na Cozinha… Pais e Filhos à Mesa, com a participação especial de Gastão, concorrente do concurso Master Chef e colaborador do programa televisivo Cozinha Feliz. A actividade é aberta a um máximo de 12 participantes, que vão preparar em conjunto uma receita saudável de pequeno-almoço. Os participantes serão convidados a cortar, mexer, amassar e montar os pratos, sempre com foco na interacção entre pais e filhos.