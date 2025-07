Universidade Cultural de Alcanede estreou revista à portuguesa

A revista à portuguesa regressou a Alcanede, no concelho de Santarém, desta vez com um formato inovador que surpreendeu o público. Intitulado “Mas afinal… o que se passa em Alcanede?”, o espectáculo contou com a participação activa de membros da comunidade local, que subiram ao palco para dar vida a uma produção repleta de comédia, música e episódios inspirados no quotidiano da freguesia. A iniciativa realizou-se na Associação Recreativa e Cultural de Alcanede, com a apresentação da revista 100% portuguesa: “Mas afinal… o que se passa em Alcanede?”, co-criada pelo professor de teatro, Sandro Cordeiro e os seus alunos.

“Nesta revista o quotidiano de Alcanede transformou-se num palco onde tudo pode acontecer: no lar de idosos, cada dor é uma tragédia nacional; no centro de saúde, há mais mexericos do que receitas médicas; e na rua as vizinhas calhandreiras sabem mais da tua vida do que tu próprio”, lê-se na apresentação da peça. Entre um pequeno acidente rodoviário, por causa de um grande buraco, a aparição improvável do velho D. Afonso Henriques, e as aulas da Universidade Cultural de Alcanede, onde se ensina de tudo, mas aprende-se pouco, o público vai rir, cantar e até se benze”, acrescenta o comunicado. Na iniciativa realizou-se ainda a apresentação do grupo coral e de cavaquinhos da universidade.