Constança Alexandre é a nova rainha das vindimas do concelho de Azambuja

Candidata da freguesia de Vale do Paraíso venceu o concurso de eleição da rainha das vindimas do concelho de Azambuja.

A candidata da freguesia de Vale do Paraíso, Constança Alexandre, de 19 anos, foi a grande vencedora da eleição deste ano da Rainha das Vindimas do Concelho de Azambuja. Uma iniciativa organizada pela Câmara de Azambuja, que teve o seu desfecho no domingo, 6 de Julho, num espectáculo na Praça do Município, com a rainha anterior, Maria Rei, a passar o testemunho à sua sucessora.

Esta eleição premiou Catarina Almeida, de 23 anos, representante da freguesia de Azambuja, como primeira dama de honor, e Madalena Silva, de 18 anos, da freguesia de Vila Nova da Rainha, como segunda dama de honor.

Catarina Almeida venceu ainda o Prémio Simpatia, considerada pelas suas companheiras como a mais divertida e simpática do grupo. Por sua vez, Madalena Silva, de Vila Nova da Rainha, venceu também o Prémio Fotogenia. Participaram, ainda, Ana Carolina Martins, de 19 anos,, em representação da Freguesia de Alcoentre; Letícia Costa, de 19 anos, pela freguesia de Aveiras de Cima; e Lara Vieira, de 20 anos, a representar a União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa

A 6 de Setembro, em Vila Viçosa, Constança Alexandre vai defender as cores do concelho de Azambuja na eleição da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal 2025, promovida pela Associação dos Municípios Portugueses do Vinho.

A iniciativa Rainha das Vindimas, dinamizada com a colaboração das juntas de freguesia, pretende, refere o município, ser mais do que uma competição, tendo como principais objectivos promover a coesão e o convívio, bem como a partilha de valores e da identidade comum, divulgar os vinhos de qualidade produzidos e o consumo responsável e, sobretudo, apoiar e valorizar uma juventude mais saudável, activa e orgulhosa do seu concelho.