Museu de Vila Franca de Xira vai guardar acervo tauromáquico único no mundo

A colecção, parcialmente proveniente do espólio do Conde de Vimioso, foi adquirida pela CULTA e ficará agora depositada no Centro de Documentação do Museu Municipal de Vila Franca de Xira.

A Câmara de Vila Franca de Xira e a Associação Portuguesa do Património Tauromáquico (CULTA) celebraram um contrato de depósito de bens que permitirá ao concelho ribatejano ficar na posse de um importante acervo tauromáquico, de relevo histórico e artístico.

O acervo é composto por um conjunto de bens culturais ligados à tauromaquia, incluindo monografias, jornais, listas de cartéis, regulamentos de corrida, relatórios de gerência de praças de toiros, litografias, estatutos, crónicas e manuscritos. Destaca-se, segundo o município, pela sua antiguidade, singularidade e importância literária e artística, sendo considerado um acervo ímpar no universo taurino ibérico e mundial.

A colecção, parcialmente proveniente do espólio do Conde de Vimioso, foi adquirida pela CULTA e ficará agora depositada no Centro de Documentação do Museu Municipal de Vila Franca de Xira. Está também prevista a digitalização dos documentos mais antigos, datados do final do século XVIII, garantindo a sua preservação e acessibilidade futura. A assinatura do contrato aconteceu a 3 de Julho, na véspera do Colete Encarnado, na Fábrica das Palavras.