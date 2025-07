Alvega celebrou a sua identidade com regresso da Feira Gastronómica e Cultural

A freguesia de Alvega, no concelho de Abrantes, voltou a encher-se de vida, sabores e tradições com a XXI Feira Gastronómica e Cultural, que decorreu de 26 a 29 de Junho. O evento reuniu o melhor da gastronomia ribeirinha, da cultura local e do dinamismo associativo, numa celebração que atraiu centenas de visitantes e afirmou-se, uma vez mais, como uma referência no calendário cultural e turístico da região do Médio Tejo.

Com cinco tasquinhas, 19 expositores e a presença activa de várias colectividades através do artesanato e outras formas de expressão, a feira é, nas palavras da presidente da Junta de Alvega, Carla Peixe, um momento para mostrar o que a freguesia tem de melhor, por exemplo pratos tradicionais como enguias, fritada de peixe, açorda de ovas, e também pratos de carne como o costeletão. Este ano contou também com a participação da nova associação MontaVacas, que aposta na carne de vaca. Um dos pontos altos da programação foi o showcooking, conduzido pelo chef Carlos Matos, que regressou a Alvega para preparar e dar a provar ao público pratos de caça com explicações sobre os sabores e condimentos únicos.

Apesar de se chamar Feira de Alvega, este é um evento que representa a união de freguesias na sua totalidade, onde marcaram presença colectividades como a Associação de Pais e Crescer, que tem um papel importante na dinamização da freguesia. O certame contou ainda com quatro noites de música ao vivo para todos os gostos, além de actividades dedicadas às crianças durante dois dias.

O evento foi oficialmente inaugurado na Praça da República, em Alvega, com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, que enalteceu a importância da feira para o concelho. “Sublinho o empenho da freguesia no retomar deste certame que tem tanta história. Esta feira é uma referência no concelho porque aqui está a nossa identidade. A identidade de um povo, das suas instituições, das tasquinhas, do artesanato e da economia local. É uma comunidade inteira a trabalhar durante quatro dias para o dinamismo da freguesia”, vincou.