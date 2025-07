Foros de Salvaterra em festa no fim de semana

Espectáculos musicais, tasquinhas, ranchos folclóricos, dança, DJs, cerimónias religiosas, fazem parte do programa das Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria, em Foros de Salvaterra. Inauguração está marcada para 11 de Julho.

As Festas em Honra do Imaculado Coração de Maria decorrem de 11 a 13 de Julho em Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos, contando com espectáculos musicais, tasquinhas, ranchos folclóricos, dança, DJs, cerimónias religiosas, entre outras actividades.

A organização é da associação Os Amigos das Festas de Foros de Salvaterra e a abertura dos festejos é sexta-feira, 11 de Julho, com a presença do Rancho Regional Infantil dos Foros de Salvaterra, seguindo-se a abertura das tasquinhas, vacada e o rancho. À noite há actuação de dança de O Batuque e da associação de dança MC Company e ainda baile com Gina Reis. Às 23h00 sobe ao palco a artista Rebeca. A programação do primeiro dia fica completa com vacada e animação com DJ Fábio Matos.

Sábado, 12 de Julho, o programa conta com gincana auto, abertura do recinto e touro à corda. À noite, destaque para as actuações do Rancho Etnográfico dos Foros de Salvaterra e do Rancho Típico dos Foros de Salvaterra. Segue-se actuação do grupo Follow Dance e Baile com Ricardo Laginha. A animação continua com espectáculo de Quim dos Apitos com Banda, vacada, sessão de fogo de artifício piromusical e actuação de DJ Nana & AfricanGroove.

Domingo há jogos tradicionais e a tradicional missa e procissão. Ao final da tarde está agendada largada de vitelos à moda dos Foros. A noite será animada com actuação do grupo Dream Dancing e do baile com Jorge Paulo & Susana. Uma hora mais tarde, destaque para o espectáculo com Cláudia Martins e Minhotos Marotos. As festividades encerram com atuação de DJ Cmyke & AgriRui.